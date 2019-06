Gresk NBA-kjempe rørt til tårer av prestisjetung pris

NTB Sport

Den 24 år gamle grekeren har hatt en kjempesesong for Milwaukee Bucks, som var grunnseriens beste lag med 60 seirer på 82 kamper. Laget tok seg også til semifinale i NBA-sluttspillet.

Antetokounmpo er bare den andre europeeren i historien som får utmerkelsen MVP (mest verdifulle spiller), og da han mottok prisen under NBAs stjernespekkede prisgalla i California natt til tirsdag norsk tid, kom tårene.

– Jeg vil takke laget mitt, lagkameratene. Du trenger flere enn én person for å vinne 60 kamper. Hver gang jeg kom inn i garderoben, så jeg at lagkameratene mine var klare for å kjempe. De var klare for å gå i krigen med meg, sa den storvokste grekeren.

Mistet faren

Han takket samtidig trenerteamet og hovedtrener Mike Budeholzer, som tidligere samme kveld ble kåret til årets trener.

Det var en rørt kjempe som slet med å prate da han skulle takke sin far Charles Antetokounmpo, som døde i 2017.

– Hver dag når jeg setter beina i gulvet, så tenker jeg på pappa, sa han.

Antetokounmpo er sønn av to nigerianere som flyttet til Hellas tre år før han ble født i 1994. Han var i praksis statsløs fram til han som 18-åring ble innvilget gresk statsborgerskap. Bare måneder senere signerte han for Bucks og flyttet til USA.

Slo fjorårsvinneren

Antetokounmpo var en klar vinner i MVP-avstemningen, der han konkurrerte mot fjorårsvinner James Harden fra Houston Rockets og Oklahoma City Thunder-profiler Paul George. Bucks-stjernen fikk 941 poeng, mens Harden endte på 2.-plass med 775 poeng.

– MVP handler ikke om statistikk og tall. James Harden og Paul George hadde åpenbart utrolige tall, men det handler om å vinne. Vi skapte fantastiske vaner gjennom sesongen, og vi klarte å holde oss til dem. Derfor kunne vi klare å vinne 60 kamper, sa Antetokounmpo.

Forrige ikke-amerikaner som ble kåret til NBAs mest verdifulle spiller, var tyskeren Dirk Nowitzki i 2007. Canadieren Steve Nash ble MVP to ganger på 2000-tallet, mens Hakeem Olajuwon fikk prisen i 1994.

Foruten dem har kun amerikanere fått utmerkelsen siden den ble delt ut for første gang i 1956.

(©NTB)