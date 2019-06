Everton betalte 238 millioner for Barcelona-spiller

NTB Sport

Gomes var forrige sesong på utlån i Everton, og 25-åringen gjorde et solid inntrykk. Tirsdag signerte han en femårskontrakt med Merseyside-klubben.

Overgangen, som binder Gomes til Everton fram til utgangen av juni 2024, har en prislapp på 22 millioner pund. Det tilsvarer rundt 238 millioner norske kroner etter dagens kurs.

– Jeg er veldig glad for å ha signert en kontrakt med Everton. Det var ikke vanskelig å bestemme seg for det. Avgjørelsen var enkel, og jeg er glad den er tatt, sier portugiseren til klubbens nettsider.

– Jeg vet at klubben strakk seg langt for å signere meg, og jeg er veldig glad og takknemlig for det. Jeg har sagt det siste året at jeg har følt meg som en del av familien, og det er det viktigste for meg, tilføyer han.

Gomes har spilt 29 landskamper for Portugal. Like mange har det blitt for Everton. Så langt står han med ett mål for Premier League-klubben.

Midtbanespilleren kom til Barcelona fra Valencia i 2016. Han har også en fortid i den portugisiske storklubben Benfica.

