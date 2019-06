Svenskene stadig mer positive til OL

NTB Sport

Det viser en ny måling gjennomført av Kantar sifo. Den svenske søknaden fra Stockholm og Åre kjemper om å bli tildelt arrangøransvaret for vinterlekene i 2026. Utfordreren er italienske Milano/Cortina.

Avgjørelsen faller i en avstemning under IOC-sesjonen i Lausanne mandag kveld.

Søkerkomiteen bak Milano/Cortina har den siste tiden kunnet vise til en oppslutning i den italienske befolkningen på 80 prosent. Like positive har ikke svenskene vært. Der har folket delt seg omtrent på midten.

Den siste målingen fra Kantar sifo viser imidlertid at 63 prosent av svenskene er for et OL i Sverige i 2026. 26 prosent oppgir at de er nøytrale i spørsmålet, mens bare 11 prosent er negative.

Endringen i holdning kan kanskje tilskrives det faktum at rundspørringen ble gjennomført i etterkant av at de som deltok ble gitt informasjon om IOCs nye økonomiske retningslinjer og innholdet i den svenske søknaden.

Den svenske søknaden skal være «klimasmart» og ha minimal påvirkning på klimaet. Arenaer som allerede eksisterer skal benyttes under lekene. Det er med andre ikke lagt opp til nybygging bare for OL. Arrangementet skal også finansiere seg selv gjennom inntekter fra privat sektor.

(©NTB)