Fra tvillingfødsel til karrierens største seier for norsk golfprofil

37 år gamle Johansen vant matchplay-turneringen Andalucia – Costa del Sol etter å ha slått franske Ugo Coussaud i finalen.

Triumfen var golfprofilens første og største i karrieren.

– Dette føles fantastisk. Det har vært en berg-og-dalbane med alle kampene. Vi har spilt matchplay, og det er fantastisk å stå her jeg står nå, sa Johansen til Challenge-tourens nettsider etter at triumfen var et faktum.

– Jeg trent mye i akkurat dette området, så det var artig å komme tilbake hit og vinne, tilføyde han.

Tvillingpappa

37-åringen innrømmer videre at den siste tiden har vært spesiell. For kun to måneder siden ble han pappa til tvillinger. Det tvang ham til å kutte kraftig ned på turneringsaktiviteten.

– Jeg var heldig som kunne reise og spille både forrige helg og denne helgen, men nå må jeg hjem noen uker i påvente av at svigermor kommer for å bo sammen med kona og barna igjen, sier Johansen.

Søndagens seier redder på mange måter veteranens sesong.

– Jeg vet at selv om jeg ikke får til å spille mer enn sju eller åtte turneringer, har jeg fortsatt plassen min (på Challenge Tour) neste år, sier han.

For seieren innkasserte han 325.000 kroner. I tillegg har han ikke bare plass på Challenge-touren neste år, men for de to neste sesongene.

Rankinghopp

Karrierens første triumf kom 18 år etter at han fikk sin debut på Challenge-touren. Profesjonell ble 37-åringen i 2006. Da var han spådd en solid karriere.

Stavanger-karen har slitt med å leve opp til forventningene, men spilte på europatouren (nivået over Challenge-touren) i fire sesonger mellom 2006 og 2010.

Søndagens triumf ga oss et voldsomt byks på verdensrankingen. Johansen er nå nummer 362. I forrige uke var han til sammenligning nummer 772.

Nå puster han golfkometen Viktor Hovland i kampen om å være Norges beste spiller rankingen. Hovland er nummer 339.

