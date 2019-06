Fotballstjerne åpner egne sosiale medier-kontoer for gode formål

NTB Sport

Det opplyser fotballstjernen mandag.

I en uttalelse sier Özil at tilgangen til hans 80 millioner følgere vil bli gitt til «mennesker som enten er blitt ofre for diskriminering eller gjør noe ekstraordinært for å bekjempe mental sykdom eller for å bedre miljøet vi lever i».

30-åringen ber om å få tilsendt videoer og skriver videre at «sammen kan vi utgjøre en utrolig forskjell».

Özil ble verdensmester med Tyskland i 2014, men ga seg på landslaget i 2018 som følge av at han følte seg utsatt for diskriminering. Arsenal-spilleren følte han ble gjort til syndebukk for Tysklands svake prestasjoner under VM-sluttspillet i Russland i fjor sommer.

(©NTB)