AFP: Far og sønn Diack skal for retten i Frankrike

NTB Sport

Det franske nyhetsbyrået skriver at far og sønn Diack er blant seks personer som må møte i retten i Frankrike. Lamine Diack var mangeårig president i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), men måtte gå av i 2015 etter anklager om blant annet korrupsjon.

Diack og sønnen, som var markedskonsulent i IAAF, ble anklaget for å ha holdt tett om doping i russisk idrett mot betaling. I tiltalen hevder påtalemyndigheten at Lamine Diack fikk pengestøtte til å drive valgkamp i hjemlandet Senegal i bytte mot at han sørget for at IAAFs antidopingrepresentanter lot doping blant russiske friidrettsutøvere passere, skriver AFP.

Den franske etterforskningen av Lamine Diack startet da han ble erstattet av Sebastian Coe som IAAF-sjef. Årsaken til at fransk påtalemyndighet åpnet sak er at de mistenkte at noe av korrupsjonen har foregått i Frankrike.

Papa Massata Diack har aldri vært avhørt av fransk politi, men han er likevel tiltalt for samme lovbrudd som faren. Det er også fire andre personer som ikke navngis av AFP.

(©NTB)