Ny hjemmeseier til Odd, slo Haugesund 3-1

NTB Sport

Brann, Kristiansund, Viking, Strømsgodset og Ranheim har alle blitt sendt poengløse hjem fra Skien denne sesongen. Søndag var det Haugesunds tur.

Dermed er Odd i rute til å overta tabelltoppen i Eliteserien. Skienslaget ligger bare tre poeng bak serieleder Molde, men har to kamper mindre spilt.

Odd gikk til pause med ledelse etter at Fredrik Nordkvelle hamret ballen i mål like etter halvtimen i Skien. 33-åringen avsluttet et mønsterangrep etter at Torgeir Børven på bakre stolpe headet et innlegg tilbake i feltet. Der kom Nordkvelle stormende og sendte hjemmelaget i føringen.

Før scoringen var det et jevnt oppgjør publikum var vitne til, men etter scoringen dominerte hjemmelaget omgangen ut.

Dobbel Nordkvelle

Annen omgang var kun sju minutter gammel da Bruno Leite skapte balanse i regnskapet. Med et skudd fra utsiden av sekstenmeteren plasserte 24-åringen ballen nede i hjørnet, utenfor Haugesund-keeper Helge Sandviks rekkevidde.

Men etter utligningsmålet skrudde Odd opp tempoet og viste hvorfor de blir å regne med i toppen denne sesongen.

Først sendte Torgeir Børven hjemmelaget i ledelsen igjen da han stanget inn et perfekt innlegg fra Vebjørn Hoff. Deretter satte Nordkvelle inn sitt andre for dagen da han fra 20 meter banket ballen opp i venstre kryss bak Sandvik.

Børven scoret med halvtimen igjen å spille, og Nordkvelles andre kom ti minutter senere.

Full kontroll

Selv om Haugesund hadde enkelte halvsjanser de siste 20 minuttene, hadde Odd full kontroll på kampen. Og da dommeren blåste av kampen var det ikke ufortjent at alle poengene ble igjen i Telemark – igjen.

Haugesund måtte klare seg uten Ibrahima Wadji, som testet positivt på en dopingprøve etter kampen mot Kristiansund. Wadji hevder at han har tatt piller mot magesmerter og at det ikke er noe som gir prestasjonsfremmende effekt.

Klubben har selv valgt å suspendere spissen fra både kamptropp og treninger til saken er avgjort.

Odd spiller neste runde borte mot Bodø/Glimt, mens Haugesund tar imot Vålerenga.

(©NTB)