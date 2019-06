Fra trenerkritikk til matchvinner-status for Branns Koomson

NTB Sport

Koomson var tilbake i Brann-troppen i søndagens kamp hjemme mot Lillestrøm. Ghaneseren rettet skarp kritikk mot trener Lars Arne Nilsen etter forrige helgs seriekamp mot Haugesund og var ikke med i troppen til cupkampen mot Sogndal onsdag.

Søndag var han tilbake i laget og viste trener Nilsen at han hadde tatt ut rett spiller. Koomson ble matchvinner drøye kvarteret før slutt. Han var ikke overrasket over at han var tilbake i startoppstillingen.

– Jeg var ikke overrasket fordi jeg ikke hadde noen dårlige intensjoner (med det han sa etter Haugesund-kampen). Alt kommer til å bli bra, sa Koomson til Eurosport etter kampen.

Til TV-kanalen sa Nilsen at det ikke er noen stor dramatikk rundt Koomson.

– Han ble vel litt het i toppen etter forrige kamp i Haugesund. Det er viktig at vi gjør det vi skal, og at vi ikke setter oss over klubben. Det gjorde han, og da måtte han ha en liten avkjøling. Men han lærte av det. Han var god i dag, scoret, og så er vi ferdig med den saken.

Gul mur

Men seieren satt langt inne for Brann, som brukte store deler av kampen til å stange mot et kompakt LSK-forsvar.

– Lettelse. Det er en svak kamp av begge lag, men jeg er først og fremst glad for at vi vinner, sa Brann-treneren på spørsmål om hva han følte etter kampen.

Brann ruslet av banen til pipekonsert fra publikum etter den første omgangen. Da hadde ikke hjemmelagets spill stått i stil med finværet i byen mellom de sju fjell.

Lillestrøm brukte mesteparten av omgangen til å forsvare seg, mens hjemmelaget slet med å spille seg til de store sjansene.

Kun to ganger var Brann nær ved å ta ledelsen før hvilen. Først da Gilbert Koomson sendte ballen på utsiden av stanga fra fem meters hold etter kvarteret spilt. Ti minutter senere sendte Vito Wormgoor av gårde ett skudd fra sju meters hold, men ballen gikk rett på Marko Maric i LSK-buret som fikk avverget situasjonen.

Bortsett fra det var det mange feilpasninger og lite å juble for for hjemmefansen.

Genial Strand-pasning

Etter pausen fortsatte problemene for hjemmelaget. Lillestrøms Kippe og Tobias Salquist hadde god kontroll, og tok ut Branns Daouda Bamba.

Selv om Lillestrøm yppet seg ved et par anledninger, var det likevel hjemmelaget som stort sett trillet ball på LSKs banehalvdel.

Men med 20 minutter igjen av kampen tok Brann-treneren ut Bamba og satte inn Petter Strand. Sistnevnte brukte bare to minutter på å låse opp Lillestrøm-forsvaret med en genial gjennombruddspasning til Koomson som da kom alene med keeper.

Fra ti meters hold satte ghaneseren ballen opp i nettaket bak Maric.

Nær Koomson-dobbel

Minutter etter scoringen var Koomson svært nær å doble ledelsen. Fra fem sendte han ballen mot hjørnet, men kun en god redning fra Maric reddet LSK fra ligge under med to.

Lillestrøm tok større risiko de siste minuttene og fikk nesten betalt fem minutter før full tid, men både Brann-keeper Håkon Opdal og stanga sto i veien på Fredrik Krogstad skudd nede i Opdals høyre hjørne. Keeperen fikk to fingre på den før ballen gikk videre i stanga. Returen fikk ikke Ebiye Moses skikkelig dreis på, og ballen gikk rett i klypene på Brann-keeperen.

Det var det nærmeste LSK kom en redusering, og dermed kunne Brann juble for tre nye poeng som sender dem opp på fjerdeplass på tabellen.

– Jeg er utrolig skuffet over at vi ikke får noe med oss hjem. Jeg synes guttene gjør en bra kamp, jobber knallhardt. Taktisk gjør vi en bra kamp, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson til Eurosport.

Neste runde tar Brann turen til Molde, mens Lillestrøm får besøk av Tromsø.

