Jansen med seiersdebut i Nederland

Den norske Jumbo-Visma-rytteren vant etter en smått dramatisk avslutning av etappen fra Buchten til Landgraaf.

Av sikkerhetsårsaker valgte arrangøren å droppe den siste av to runder i målbyen, skriver TV 2. Jansen satt i brudd da beslutningen ble tatt, og én kilometer før mål rykket han fra de andre rytterne.

– Det var et veldig fint løp fram til finalen. Vi fikk beskjed om at det ble kortet inn med relativt kort vei igjen til målgang ved neste passering fra der vi satt. Da ble det full finale på et litt uventet tidspunkt. Det var litt bismak etter en veldig fin etappe, sier Jansen til Procycling – og legger til:

– Jeg tror nok også at jeg hadde vunnet uansett målgang. Jeg satt sammen med Mike (Teunissen, lagkamerat) i den første gruppe, og vi var de to sterkeste.

Nærmest Jansen i mål var nettopp lagkameraten Teunissen.

Tidligere i måneden ble det klart at nordmannen får sjansen i Tour de France, som starter 6. juli. Der får Jansen en viktig rolle i å hjelpe spurtkanonen Dylan Groenewegen i jakten på etappeseirer.

