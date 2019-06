Keepertabbe da England forsvant ut av U21-EM

NTB Sport

Det sto 0-0 da 75 minutter var spilt i fredagens kamp i Cesena. Da startet et forrykende målshow. Romania tok ledelsen både 1-0 og 2-0, men England svarte. Ett minutt før slutt satte Florinel Coman inn 3-2 for Romania etter en stor tabbe av Henderson.

Romania-spilleren fyrte av fra distanse. England-keeperen burde reddet uten store problemer, men ballen snek seg over streken.

Henderson reiste til mesterskapet etter en ypperlig sesong med Sheffield United som endte med opprykk til Premier League. Han var der på utlån fra Manchester United.

England presset på for utligning og fornyet håp i turneringen, men isteden punkterte Coman til 4-2 på overtid.

Dermed er turneringen over for England. De tapte 1-2 for Frankrike i første gruppespillkamp. Romania på sin side leder gruppen med seks poeng på to kamper. Alle vinnerne av de tre gruppene går videre til semifinale. Det samme gjør beste toer.

Målscorere for England var Leicester-spiller Demarai Gray og Chelseas Tammy Abraham.

(©NTB)