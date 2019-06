Viking forlenget med Berntsen

NTB Sport

Det bekrefter klubben på egne nettsider.

Berntsen trente Viking for første gang i 1992. Han var blant annet med på å møte Barcelona på Camp Nou i serievinnercupen, i tillegg til å lede laget til bronse i serien. I 1995 var han ferdig som trener, før han i 2004 ble ansatt som vikarierende trener. Berntsen trente laget fram til Roy Hodgson tok over.

I 2017 ble det for tredje gang klart at Berntsen skulle ta over Viking. Han har sittet i sjefsstolen siden den gang. I utgangspunktet hadde han kontrakt ut inneværende sesong, men nå er avtalen forlenget til ut 2021.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt og en anerkjennelse for at vi har gjort en del rett. Det er også kjekt at klubbledelsen mener dette er det rette. Samtidig har jeg vært tydelig på at dette er den siste kontrakten jeg skriver som hovedtrener. Jeg blir 65 år når denne avtalen går ut, sier Berntsen til Aftenbladet.

– Bjarne har levert i henhold til målsettinger og forventninger – og vel så det. I tillegg er det utrolig kjekt å se den satsingen vi har med tanke på den lokale profilen vi ønsker å ha, sier daglig leder i Viking, Eirik W. Henningsen, til klubbens hjemmesider.

Viking har imponert i Eliteserien denne sesongen. Klubben ligger på 6.-plass etter ti kamper, kun åtte poeng bak Molde, men har i tillegg to kamper til gode.

(©NTB)