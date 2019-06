Ny cupbombe: Tromsø slått ut av Kongsvinger

NTB Sport

Kongsvinger har hatt en strålende sesong i 1. divisjon, noe Tromsø smertelig fikk erfare på Gjemselund torsdag kveld.

Adem Güven ble den store helten da han mottok ballen fra Martin Vinjor og sendte den lavt i motsatt hjørne etter 53 minutter.

– Jeg føler at vi gjør en god kamp og vinner fortjent til slutt. Vi skaper mest og er solide defensivt, sa matchvinner Güven til NTB etter kampslutt.

Tapet gjør at Tromsø blir det sjette eliteserielaget som forlater cupen allerede i tredje runde og sjuende lag totalt. Molde, Vålerenga, Sarpsborg, Strømsgodset og Lillestrøm røk ut onsdag kveld. Bodø/Glimt røk allerede i andre runde.

Store KIL-sjanser

Resultatet kunne fort blitt styggere for tromsøværingene. Simon Marklund trodde han hadde doblet ledelsen ti minutter før slutt da han headet inn et frispark. Målet ble derimot annullert som følge av ulovlig armbruk.

Marklund fikk en eventyrlig mulighet til å punktere kampen på overtid da han kom alene mot keeper, men svensken satte ballen i tverrliggeren. Likevel klarte Kongsvinger å ri av stormen og sikre avansement med 1-0-seier.

– Det var en veldig bra og underholdende kamp. Ifølge gutta på benken var det 8-0 i målsjanser mot laget jeg mener er det trolig beste i landet med ballen. Det er veldig, veldig sterkt fra vår side, sa KIL-trener Vitor Gazimba.

I neste runde kommer Mjøndalen på besøk til Gjemselund.

– Jeg synes det var veldig hyggelig at Vegard Hansen (Mjøndalen-trener) sa at de ville spille mot oss, så det er bra at vi innfridde ønsket hans. Så får vi se om vi får ham til å angre på det, sa Gazimba og smilte.

Stabæk videre

Stabæk sikret avansement med 4-1 mot Alta og møter Viking borte i fjerde runde.

Bæringene fikk en drømmestart i Finnmarkshallen. Kun fire minutter var spilt da Hugo Vetlesen ble spilt alene gjennom mot keeper og lobbet ballen elegant i mål.

Alta var nære da Dag Andreas Balto headet i tverrliggeren like etterpå, men 2.-divisjonslaget skulle få utligningen sin etter sideskiftet. Mads Reginiussen løp seg fri i feltet og stanget inn innlegget til Magnus Nikolaisen.

Alta yppet seg

Reginiussen hadde en gigantisk mulighet til å snu kampen da han skulle sende ballen i det tomme buret etter timen, men Peder Vogt kom seg reddende engel og fikk avverget baklengs for Stabæk.

Kvarteret før slutt kriget Raymond Gyasi inn ledermålet til eliteserielaget fra Bærum. Like etterpå punkterte Franck Boli kampen fra straffemerket. Ajdin Medic pekte korrekt på krittmerket da Herman Geelmuyden ble felt.

På overtid rundet Boli keeper og fastsatte sluttresultatet til 4-1.

