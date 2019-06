Messi reddet ett poeng med straffemål mot Paraguay

NTB Sport

Det var ikke den helt store første omgangen på Mineirão Stadion, der Paraguay spilte godt, selv om Argentina hadde ballen mest. De største målsjansene kom da Gustavo Gómez fra Paraguay etter en halvtimes spill spilte seg fri og fyrte løs, men skuddet gikk utenfor mål. Fire minutter etterpå var det Lionel Messi som fikk muligheten til å ta Argentina i ledelsen, men målvakt Gatito Fernandez reddet skuddet for Paraguay.

Sanchez først

I stedet ble det Richard Sanchez som skulle score kampens første mål, etter en pent plassert målgivende pasning fra Miguel Almirón i 37. minutt. Stillingen var 1-0 til Paraguay ved pause.

Paraguay spilte uavgjort 2-2 mot Qatar i sin åpningskamp, mens Argentina gikk på en smell og tapte 0-2 for Colombia.

I andre omgang gikk ting mer argentinernes vei, etter at Sergio Aguero kom på banen for Roberto Pereyra. Etter å ha blitt litt varm i trøya fikk han avslutning på mål i 53. minutt, før Messi skjøt i tverrliggeren like etterpå.

Straffedrama

Utligningen kom tre minutter senere, da Paraguays Ivan Piris ga Argentina straffe. Denne gangen sviktet ikke Messi, og Barcelona-legenden kunne notere seg sin første scoring for turneringen.

Paraguay hadde sjansen til å ta ledelsen tilbake da de fikk straffe seks minutter senere, men Derlis Gonzalez svake skudd ned til høyre ble skuffet til side av målvakt Franco Armani.

I 76. minutt fikk Messi muligheten til å score igjen, men denne gangen hadde han ikke helt balansen og skuddet gikk igjen utenfor mål.

Selv med sju minutter ekstra tid klarte ingen av lagene å avslutte skikkelig, og dermed endte oppgjøret 1-1.

Argentina møter Qatar i sin siste gruppekamp. Lagene har ett poeng hver, men Argentina har bunnplasseringen på grunn av dårligere målforskjell. Colombia, som med sine to seire og seks poeng allerede er gruppevinner og videre, møter Paraguay, som har to poeng.

