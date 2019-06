Fortsatt usikkert om Graham Hansen spiller mot Australia

NTB Sport

– Hun har respondert veldig positivt på behandlingen hun har fått. Progresjonen har vært veldig, veldig bra, men på nåværende tidspunkt kan vi ikke si med sikkerhet om hun spiller eller ikke lørdag. Vi må evaluere henne daglig fram mot kampen, sa landslagslege Said Tutunchian til norske medier i Nice torsdag.

– Hun må kunne yte for at vi skal la henne spille. Hvis det er forsvarlig så gjør vi det, hvis ikke så hviler hun.

Legen sa at hun må kunne spille fotball på fredagens trening for å være aktuell til kamp.

– Hun må jo trene før kamp, men vi må vurdere henne både i dag og i morgen, sa Tutunchian og svarte benektende på spørsmål fra NTB om Hansen har fått noen negativ reaksjon etter onsdagens trening, der hun både jogget og løp, men ikke spilte fotball.

– Nei, overhodet ikke.

Lørdag spiller Norge åttedelsfinale i fotball-VM mot Australia i Nice. Hansen pådro seg en leddbåndsskade i siste gruppekamp mot Sør-Korea.

Hun har syklet mye for å holde sirkulasjonen i gang og gjort øvelser for gradvis å optimalisere bevegelsene sine. Hun var med på første del av den lekbetonte treningen onsdag og jogget deretter. Torsdag kveld trener laget igjen i Nice, mens testen for den norske stjernen blir treningen fredag formiddag.

Caroline Graham Hansen var selv ikke tilgjengelig for mediene torsdag.

