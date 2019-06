United-legende bøtelagt for ulovlig gambling

NTB Sport

Blant kampene Scholes spilte på var Manchester United-kamper på et tidspunkt der hans tidligere lagkamerater Ryan Giggs og Nicky Butt var ansatt i klubben.

Scholes eier fotballklubben Salford City sammen med blant andre Giggs og Butt. I kraft av dette hadde ikke Scholes lov til å spille på kampene, og han er bøtelagt med 8000 pund, som tilsvarer 88.000 kroner etter dagens kurs.

– Jeg ønsker å beklage, og jeg forstår og aksepterer boten fra FA, uttaler Scholes.

– Det var en feil, og det var ikke gjort med noen intensjon om å bryte reglene. Jeg trodde ikke at det ville være noe problem så lenge det ikke var noen personlig forbindelse mellom meg og kampene som jeg spilte på, legger han til.

En uavhengig komité har ikke funnet bevis for at Scholes var i posisjon til å påvirke kampene.

BBC skriver at Scholes i alt spilte for 286.495 kroner på kampene FA har dømt ham for, og han gikk i overskudd med 63.862 kroner på spillene.

