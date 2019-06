Tromsdalen detonerte cupbomben tross utvisning, Sarpsborg utslått

NTB Sport

To poeng er alt Tromsdalen har klart å kapre i 1. divisjon så langt denne sesongen. I tillegg har de sluppet inn hele 40 mål på 11 kamper. Det er i særklasse mest i divisjonen.

I cupen går det altså langt bedre.

– Alle vet at vi har hatt en tung sesongstart, og det å få en seier som dette er fantastisk deilig. Det skal vi bare nyte, sa Tromsdalens Thomas Kind Bendiksen til NTB etter kampslutt.

– Det er små marginer vi har hatt mot oss i serien, som vi har med oss her, tilføyde han.

Skuffet Bakke

Sarpsborg-trener Geir Bakke var langt nede etter cupsmellen.

– Fryktelig kjedelig. Hadde vi gjort en god kamp og hatt uflaks, kunne man alltids strukket hendene i været og sagt at sånn er fotballen. I dag er Tromsdalen bedre enn oss i det meste, selv med ti mann. Det vil vi ikke være bekjente av, og det er vondt å se at vi er et lag som spiller med høye skuldre, sa han til NTB.

Sarpsborg kom til Tromsø som klare favoritter i onsdagens 3. rundekamp, men fikk det vanskelig. Hjemmelaget fristet med gratis inngang, og hjemmefansen som tok turen til TUIL Arena fikk valuta for pengene.

Det så riktignok stygt ut da midtbanespiller Lasse Berg Johnsen pådro seg sitt andre gule kort allerede ti minutter før pause. Da trodde nok de færreste på en cupsensasjon.

Frisparkmål

Den skulle imidlertid komme. 16 minutter var spilt av annen omgang da Tomas Kristoffersen fikk sjansen på frispark, og midtbanespillerens utførelse var førsteklasses. 25-åringen bredsidet ballen lavt i keeperhjørnet bak Sarpsborg-keeper Aslak Falch.

Da så det plutselig stygt ut for et Sarpsborg-lag som fikk en kjærkommen opptur i eliteserien med 2-0-seieren mot Odd søndag. Før det hadde det blitt fire strake tap for Geir Bakkes mannskap.

Onsdag kom det enda en nesestyver for østfoldingene som for ikke mange månedene siden imponerte kolossalt mot sterk internasjonal motstand i europaligaen.

Jørgen Strand Larsen scoret to ganger mot Odd søndag, men kom ikke nærmere utligning enn et treff i stolpen mot Tromsdalen onsdag. dermed var cupbomben et faktum.

