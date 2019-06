Platini løslatt etter avhør i korrupsjonssak

NTB Sport

– Han er ikke lenger anholdt. Dette har vært en storm i et vannglass, sier hans advokat William Bourdon til nyhetsbyrået AFP.

Tirsdag morgen kom meldingen om at 63-åringen skal ha blitt pågrepet i forbindelse med etterforskningen rundt tildelingen av fotball-VM i 2022 til Qatar. Det er det franske nettstedet mediapart.fr som melder om pågripelsen av den franske fotballprofilen. Det samme gjør storavisen Le Monde.

De skriver at Platini skal ha blitt pågrepet tirsdag som et ledd i korrupsjonsetterforskningen som gjennomføres av blant andre fransk politi.

Bourdon sa til Reuters det ikke var snakk om noen pågripelse, kun en vitneforklaring. Advokaten sier videre at franskmannen vil svare på alle spørsmål og samarbeide med politiet.

– Han har absolutt ikke gjort noe galt. Han har ingen relasjon til saken, sier Bourdon.

Ifølge Le Monde skal Platini tirsdag ha møtt til vitneavhør i den aktuelle saken hos den franske politienheten for korrupsjonskriminalitet (OCLCIFF) i Nanterre utenfor Paris. Dette avhøret skal ha resultert i pågripelsen, skriver avisen.

Det er franske Økokrim (PNF) som skal ha beordret og står i spissen for korrupsjonsetterforskningen som pågår rundt Qatar-VM i 2022.

Langvarig etterforskning

Etterforskningen ble innledet allerede i 2016, og Platini ble allerede i desember 2017 hørt som vitne i saken første gang. Den tidligere UEFA-presidenten har åpent innrømmet at han stemte for at Qatars skulle tildeles VM-sluttspillet om tre år.

PNF skal ifølge Le Monde blant annet være interessert i en lunsj som fant sted i det franske presidentpalasset 23. november 2010. Der deltok blant andre Platini, daværende president Nicolas Sarkozy, den nåværende emiren i Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani og golflandets daværende statsminister Sheikh Hamad Ben Jassem.

Det samme gjorde den daværende generalsekretæren i det franske presidentpalasset Claude Gueant og president Sarkozys daværende tekniske rådgiver på idrettsområdet, Sophie Dion. Gueant skal ifølge Mediapart ha blitt avhørt mandag og har status som såkalt «fri mistenkt».

Avviser «Sarkozy-ordre»

Etterforskningen som pågår i saken skal blant annet forsøke å kartlegge i hvilken grad statlige interesser og idrettslige interesser kom i konflikt i forbindelse med tildelingen av VM i 2022.

Det omtalte møtet i presidentpalasset fant sted kun ti dager før FIFA avholdt sin endelige avstemning. Platini har hevdet at han i forkant av møtet hadde bestemt seg for å stemme for at Qatar skulle tildeles VM. Samtidig har 63-åringen også vedkjent at han på et tidligere tidspunkt hadde mest sans for den amerikanske VM-søknaden.

– Jeg visste at jeg skulle stemme på Qatar før lunsjen, og dro til Sarkozy for å fortelle ham det. Jeg visste ikke at personene fra Qatar var der, har den tidligere UEFA-presidenten tidligere sagt ifølge Le Monde.

Platini hevdet i samme intervju at han antok at Sarkozy ønsket at han skulle stemme på søknaden fra Qatar, men at den franske presidenten aldri ba ham eksplisitt om å gjøre det.

Etter at han gikk av som president i 2012, ble Sarkozy ifølge le Monde fløyet i privatfly til Qatar, der han ble hyllet for tildelingen av VM til landet.

Utestengt

Platini var president i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) fra 2007 til 2015. Han ble da utestengt fra fotballen i åtte år, men fikk senere straffen halvert.

Straffen, som ble ilagt av FIFAs disiplinærkomité, kom som følge av en utbetaling han mottok av tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Platini og Blatter hevder begge at utbetalingen var legitim og ble håndtert korrekt.

63-åringens utestengelse fra fotballen utløper i oktober.

