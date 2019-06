Hovland hylles av golflegende

NTB Sport

Hovland tok en sensasjonell 12.-plass i US Open nylig etter å ha gått sisterunden på 67 slag. Totalt endte han på 280 slag i turneringen. Ingen amatør kan vise til lignende tall i turneringens historie.

– Mange gratulasjoner til Viktor Hovland med en spektakulær amatør- og collegekarriere på Oklahoma State University Athletics, og som beste amatør i US Open. Alt er mulig for ham. Jeg er glad for å høre deg jobbe hardt med Lucas Wald (golfinstruktør) også. Fortsett å smile, min aller beste, skriver Gary Player på sin personlige Twitter-konto.

Legenden har 401.000 følgere.

Gary Player er en av tidenes beste golfspillere. I 1965 vant han US Open og ble den første ikke-amerikaner til å vinne alle fire Major-turneringene, golfens Grand Slam.

(©NTB)