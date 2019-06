«Caro» er optimist, løp på VM-lagets trening

NTB Sport

– Jeg klarer å gå, i hvert fall. Å gå normalt er jo en bra ting. Jeg er optimist. Det er ikke vits i å lage begravelsesstemning før det eventuelt viser seg at det ikke går, sa den norske angrepsspilleren da hun møtte pressen på spillerhotellet i Nice onsdag.

Noen timer senere viste hun at hun ikke bare kan gå, men også løpe. Iført joggesko var hun i fullt firsprang under den lekbetonte første delen av kveldstreningen på Parc de Sports Charles Ehrmann i Nice.

Deretter jogget hun med fysioterapeut Gunvor Halmøy mens Karina Sævik og Stine Hovland vant en fotballtennisturnering under treningen som bare helt på tampen inneholdt fotballspill. Graham Hansen avsluttet med litt triksing før hun tok av seg skoene og så resten av økta fra sidelinja.

Lovende

Lørdag spiller Norge åttedelsfinale i fotball-VM mot Australia i Nice. Hansen har få dager på seg til å kampklar etter leddbåndsskaden hun pådro seg i siste gruppespillkamp mot Sør-Korea, men hennes aktivitetsnivå onsdag virket veldig lovende.

– Hevelsen har gått veldig ned, og det er deilig. Jeg føler at jeg klarer å gå bra i dag, sa hun.

Hun sier følgende om hva hun gjør framover:

– Det blir å sykle mye, få sirkulasjon og gjøre øvelser som gjør at jeg får større bevegelser. Jeg tar det steg for steg.

Den blivende Barcelona-proffen anslår at hun må trene med ball senest fredag for at det skal være aktuelt å spille mot Australia.

– Man prøver å avvente så lenge som mulig med å ta avgjørelsen, men kan man ikke spille fotball dagen før, er det ikke noen vits i å prøve. Det blir en tøff match, og man trenger folk utpå der som kan gjøre den jobben som kreves.

Spares ikke

Å spare seg til en eventuell kvartfinale blir ikke aktuelt for 24-åringen.

– Nei, det blir vanskelig å spare seg til noe man eventuelt ikke får spille i det hele tatt. Det handler først og fremst om å bli klar til kampen. Spiller jeg ikke, er det fordi jeg ikke er klar, sier hun.

Landslagssjef Martin Sjögren har godt håp om å kunne bruke sin skadde stjerne i åttedelsfinalen. Han sier at Norges medisinske team har lagt en plan for henne med opptrapping dag for dag.

– Den har vi gjennomført både i går (mandag) og i dag. Jeg pratet med Caro i dag, og hun sier at det føles bedre og bedre. Hun er positiv, men så får vi se om vi rekker å få henne klar til kamp lørdag, sier han til NTB.

– Det er vår absolutte ambisjon å ha henne med, og så lenge vi fortsetter å følge planen og progresjonen så er iallfall jeg positiv til at vi greier det.

– Verdens beste

Australia har ikke imponert voldsomt spillmessig i gruppespillet, men har likevel slått Brasil og Jamaica. Det er liten tvil om at Samantha Kerr, som scoret alle fire målene mot jamaicanerne, må passes ekstra på.

– Sam Kerr blir viktig for oss å stoppe. I mitt hode er hun nok den som har vært best i verden de siste årene. Hun har vært fantastisk god. Det er ekstremt sterkt det hun har gjort, sier Graham Hansen om storscoreren.

Hun mener Norge har god mulighet til å ta seg videre, men venter en tøff kamp.

– Australia er et lag som jeg tror passer oss bra. De ligner på oss i fysikk og i måten de spiller på. Det blir tøft, men vi er også et godt lag som har en god mulighet.

(©NTB)