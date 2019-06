Sjögren: – En styrke å vinne på en dårlig dag

NTB Sport

– Det var et slitsomt kampbilde i dag, men vi vant 2-1 og skal ikke være misfornøyd når vi har vunnet en fotballkamp og tatt oss videre i VM fra det som kanskje var «dødens gruppe» i dette mesterskapet. Jeg er veldig fornøyd med at vi står her og har vunnet, sa han.

Han fikk mange spørsmål om hvorfor laget framsto mye dårligere enn i de to første kampene.

– Årsaken er at vi ikke hang helt sammen. Det ble for lange avstander både innen lagdelene og mellom lagdelene. Så møtte vi et lag som er blant de dyktigste i verden til å spille gjennom, og da blir det «jobbigt». Vi var et steg etter i dag, men det er et styrketegn å vinne når man kjenner at man ikke riktig presterer på sitt beste nivå.

Han ville ikke være med på at kampen var et langt steg tilbake.

– Vi viste i de to første kampene at vi kan spille veldig bra fotball. I dag var vi ikke på det nivået, men likevel vant vi. Det er veldig viktig, sa han.

Mer hvile

Flere av spillerne sa at de følte seg slitne, både fysisk og mentalt. Sjögren gjør grep på det området.

– Vi endrer rutinen. Vi har alltid trent dagen etter kamp, men tirsdag blir det helt fri. Spillerne trenger en pause, og så kommer vi ned til Nice litt tidligere. Det blir en hel restitusjonsdag, og så skal vi bygge opp energinivået igjen.

Han har gjort bare små endringer i laget i de tre gruppekampene. Sjögren følte ikke at han kunne rullere på laget i mandagens kamp.

– Vi visste ikke før kampen om vi var videre eller ei. Vi har hatt veldig god status på spillerne. Bortsett fra Emilie Haavi, som fikk en alvorlig skade, har ingen rapportert noe som helst problem, og da startet vi med laget vi trodde best kunne vinne kampen, sa han.

Håper på Caro

Han hadde ikke noe svar om alvoret i Caroline Graham Hansens skade.

– Den typen situasjon er aldri bra. Jeg har ikke fått sett den om igjen, men det var vel et overtråkk. Det gjør veldig vondt, men hvor lang tid det vil ta vet jeg ikke. Vi har et medisinsk team som kommer til å jobbe knallhardt for å få henne frisk til lørdag, sa han.

– Om hun blir det er vanskelig å si.

Tirsdag kveld blir det klar om motstanderen blir Australia, Brasil eller Italia. Uansett vil Norge ha en restitusjonsdag mer enn motstanderen før lørdagens kamp.

