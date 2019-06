Hjelmseth imponert av innsats og vilje

NTB Sport

– Vi slet med vårt offensive spill, men vi fikk vist at vi kan flytte bein og legge ned mange meter. Det er godt å ta med seg videre i fall vi møter et lignende kampbilde, sa hun til NTB.

– Så må vi jobbe med det vi ikke fikk til. Vi ønsker selvfølgelig å ha ballen mer og få til det spillet vi egentlig er gode til, men det virket som vi ble litt stresset av Sør-Koreas høye press og ble unøyaktige.

Sør-Korea hadde 23–8 i avslutninger og 61–39 i ballbesittelse, men på en dårlig dag vant Norge 2–1 og trygget 2.-plassen som gir åttedelsfinale på Stade de Nice lørdag. Motstanderen blir klar tirsdag kveld.

Berget seieren

– Å bli nummer to i gruppa er akkurat det vi håpet på, så slik ble det en perfekt kveld, sa Hjelmseth, som flere ganger ble norsk redningskvinne. Hun var offensiv og god i feltarbeidet og sto for en meget god redning da Lee Geum-min kom til skudd noen minutter før slutt.

– Det var deilig å nå den og se at returen ikke gikk til en koreaner, sa 39-åringen.

På overtid var det farlig igjen, da nevnte Lee la inn og målscorer Yeo Min-ji nikket noen centimeter utenfor stolpen.

– Den hadde jeg ikke kontroll på, så det var fint at den gikk utenfor.

Ellers hadde Hjelmseth grep om det aller meste.

– Vi visste at Sør-Korea ville spille som de gjorde og slå mange baller inn i feltet. Da er det viktig å ha en offensiv keeper som kan rydde unna en del farligheter, sa hun.

100 prosent

Hun roste lagvenninnene for utrettelig jobbing og for å ofre seg for laget.

– Alle jobbet steinhardt, og viljen er der 100 prosent. Statistikken viser sikkert at det ble lagt ned ekstremt mye slit av alle som var utpå der, og det er en god egenskap, sa hun.

Ifølge FIFA løp de norske til sammen 108 kilometer, og det er en av de høyeste totaler i VM så langt. Det er mest til nå for Norge, som har løpt mer enn motstanderen i alle tre kamper, og det selv om flere klaget over at de følt seg slitne.

Mest av alle løper Tyskland, som kom opp i 112 kilometer både mot Spania og Sør-Afrika.

– Man går ikke gjennom et mesterskap med bare prikkfri og perfekte kamper. Vi gjør alt vi kan selv på dårlige dager, men nå må vi finne fram noen andre av styrkene våre og bruke dem for å komme oss videre, mener Hjelmseth.

Australia, Brasil eller Italia blir motstander i åttedelsfinalen. Om Norge går videre, er vinneren av gruppa med England og Japan mest sannsynlige kvartfinalerival. Og oppsettet i cupspillet er slik at Norge i alle videre kamper helt fram til en eventuell finale vil ha en hviledag mer enn motstanderen.

