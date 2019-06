Gerrard henter Liverpool-ving på lån

NTB Sport

Der skal han ledes av Liverpool-legenden Steven Gerrard, som går løs på sin andre sesong som Rangers-manager.

Ojo står med bare 13 kamper for Liverpools førstelag og har stort sett tilbrakt seniorkarrieren på utlån i andre klubber. Sist sesong spilte han for franske Reims.

– De siste halvannet til to årene har jeg ikke hatt jevnlig mulighet til å spille fotball. Da jeg hørte at Rangers var interessert, snakket jeg med mine representanter, med Gerrard og med Liverpool, og alle partene syntes dette er et riktig stoppested i min videre karriere, sier 21-åringen til Rangers' TV-kanal.

Ojo er Gerrards fjerde signering foran neste sesong. Han har tidligere sikret seg Jake Hastie, Jordan Jones og Greg Stewart, som alle hadde utgående kontrakter.

(©NTB)