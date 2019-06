OL-sølvvinner dopet, utestengt i fire år

NTB Sport

Mandag besluttet Friidrettens Integritetsenhet (AIU), som er underlagt Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), at Kirwa er utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet.

35-åringen ble midlertidig suspendert i mai etter at en dopingprøve hun avla viste spor av EPO. Karantenen har dermed tilbakevirkende kraft til 7. mai 2019.

Kirwa, som representerer Bahrain, ble kun slått av kenyanske Jemima Sumgong i maratonløpet under sommerlekene i Rio de Janeiro i 2019. Sumgong ble for øvrig utestengt i åtte år i januar for å ha forsøkt å hindre etterforskningen rundt hennes eget bruk av EPO.

Kirwa kan anke sin fire år lange utestengelse til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

