Mesterskapsspilleren Minde runder 100 kamper

– Ja, det har vært et personlig mål for meg, som jeg begynte å tenke på for en del år siden. Det var nok allerede da jeg nærmet meg 25 kamper, sier hun til NTB.

Hun er den 18. norske kvinne som oppnår tresifret antall landskamper, og den femte i årets VM-tropp. Maren Mjelde, Ingrid Hjelmseth, Isabell Herlovsen og Elise Thorsnes kan ønske henne velkommen i klubben.

Siden hun som 18-åring fikk sin landslagsdebut som innbytter i avgjørende gruppekamp i VM i 2011 har Minde med ett unntak spilt alle Norges kamper i sluttspill. Da er det bare naturlig at tresifret antall landskamper nås i avgjørende gruppekamp i VM.

– Ja, men så håper jeg virkelig at min 100. landskamp blir en kamp hvor vi kvalifiserer oss til cupspillet i VM og ikke ryker ut, for det gjorde vi i 2011, sier Minde.

Hun kom inn for en annen tenåring, Emilie Haavi, ved pause mot Australia i Leverkusen for åtte år siden. Norge tok ledelsen, men australierne vendte til 2-1-seier, og Norge var ute.

Anvendelig

– Den gang var jeg ikke med på precampen, men kom inn rett før VM startet (da Lisa-Marie Woods ble skadd) og hadde vel ikke forventet noe spilletid. Det var veldig stort å få en hel omgang mot Australia, sier Minde.

Siden har hun vært blant de mest brukte spillerne, på en lang rekke plasser. I årets VM er hun lagets venstreback. Noen av sine beste landslagsminner har hun fra 2013, da hun herjet på venstre kant i laget som spilte seg til EM-finale i Sverige.

– Det var veldig stort, og så var det stort for meg da vi samme år spilte VM-kvalifisering på Ullevaal (mot Belgia) og jeg gjorde hattrick, sier hun.

Samme høst giftet hun seg og byttet navn. Kristine Wigdahl Hegland ble Kristine Minde, men hun fortsatte å prestere for landslaget.

Store opplevelser

Gullklokkekampen var EM-finalen mot Tyskland foran 41.301 tilskuere på Friends Arena utenfor Stockholm i 2013. 50 kamper rundet hun mot Tyskland i VM-sluttspillet i Canada to år senere. Da ble 0-1-tapet fra finalen delvis rettet opp med 1-1.

Den eneste sluttspillkampen hun ikke har spilt siden debuten i 2011 er 1-0-seieren over tyskerne i gruppespillet i 2013, da Norge stilte med reservene siden kvartfinaleplassen var sikret allerede.

Nå vil hun i sitt femte sluttspill følge opp et annet av de beste landslagsminnene.

– Seieren over Nederland i fjor, da vi kvalifiserte oss til VM, er veldig ferskt i minne og en av de beste opplevelsene, sier hun og gleder seg til å teste innleggsfoten mot Sør-Korea etter å ha måttet jobbe mest defensivt for å stoppe lynvinger i de to første kampene.

– Sør-Korea er et av de beste lagene fra Asia, så det blir en tøff kamp, men vi håper å få til vårt spill og vise hva vi er gode for, sier hun.

