Kritisk Totti forlater Roma etter 30 år

Totti avsluttet spillerkarrieren i den italienske hovedstadsklubben i 2017. Den siste tiden har han hatt en direktørrolle i klubben. Mandag bekreftet 42-åringen på en pressekonferanse at også den tilknytningen til klubben i hans hjerte er over.

42-åringens forhold til klubbpresident James Pallotta skal ha forverret seg den siste tiden.

– Jeg håpet at denne dagen aldri skulle komme, men i stedet har den vonde og tunge dagen kommet, sa det italienske fotballikonet.

Han la videre ikke skjul på at han følte seg overkjørt i rollen som direktør.

– De visste om mitt brennende ønske om å gi så mye til denne klubben, men de ønsket ikke å la meg gjøre det. De holdt meg utenfor alt, sa Totti ifølge BBC.

Den tidligere fotballstjernen var også tindrende klar på at han selv ikke har skyld i at jobben som teknisk direktør nå må overtas av andre.

– Det var vanskelig å ta denne beslutningen, men det er ikke min skyld at dette skjer, for jeg fikk aldri sjansen til å utfolde meg og være del av et idrettsprosjekt, sa Totti.

Han stenger ikke døra for en Roma-retur.

– Jeg går nå andre veier, men når et annet eierskap viser vilje til å stole på meg, er jeg klar, sa 42-åringen.

Totti fikk sin debut for Roma i 1993, kun 16 år gammel. I 2001 bidro han sterkt til at klubben tok en etterlengtet Serie A-tittel.

I 2006 ble han verdensmester med Italia.

