Omdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking

Utvisningen etter 13 minutter ble omdiskutert og mange mente at det røde kortet var direkte feil.

LSK-stopperen Sheriff Sinyan hadde tilsynelatende god kontroll som bakerste mann, men ble presset av Tommy Høiland og mistet ballen. I den etterfølgende duellen med Høiland var han ifølge dommeren litt for tøff og dyttet Viking-spilleren over ende.

TV-bildene viste derimot at Høiland var minst like aktiv med armene i duellen, men at han falt i forsøket på å komme seg foran motstanderen.

Uansett så mente dommer Dag Vidar Hafsås at Sheriff hindret Viking i en opplagt målsjanse og ga ham marsjordre til ville protester fra LSK-benken.

Treg start

Lillestrøm kom seg ovenpå etter at de «knuste» Vålerenga 3-0 i siste seriekamp, men det tok lang tid før Jörgen Lennartssons utvalgte kom seg ut av dvalen etter landskamppausen.

Viking som har startet sesongen bra etter comebacket i Eliteserien var best i innledningen på kampen.

– Vi var litt trege i starten, men kom oss litt før det røde kortet. Jeg synes det har vært jevnt, sa Lennartsson til Eurosport foran pausen.

Gjestene fortsatte dominansen, men nær sagt som vanlig, er det tøft å møte et lag som er blitt redusert til ti mann. Mot slutten av omgangen var det vertene som klarte å yppe seg og skapte noen gode muligheter foran Iven Austbø.

Thorstvedt het

Kristian Thorstvedt har vært opptatt med U20-landslaget i Polen. På en corner like før pause var han framme og satte sitt femte mål for sesongen.

På overtid hadde LSK en treffer i tverrliggeren og Austbø klarte med nød og neppe å hindre scoring.

Tidlig i annen omgang fikk Lillestrøm en ny kalddusj. Spissen Thomas Lehne Olsen måtte bæres av med en ankelskade.

Utover i annen omgang ble Lillestrøm spillerne mer og mer slitne. På en corner etter 78 minutter kom avgjørelsen da stopperen Viljar Vevatne dukket opp inne i feltet og stanget inn 2-0. Det var hans første eliteseriemål.

Det ble etter hvert en ganske så fortjent seier til gjestene fra Stavanger. Viking produserte over 20 kvalifiserte avslutninger, mens hjemmelaget hadde bare noen få. Uten det tidlige røde kortet kunne kampbildet vært annerledes.

