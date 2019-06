Haavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo

NTB Sport

– Jeg har fryktelig vondt av Emilie. Det var en trist gruppe da vi fikk vite hvor alvorlig skaden er, men hun ba oss skaffe OL-plass og sa at hun gleder seg til å bli med der, sier Caroline Graham Hansen til NTB.

– Det er en motivasjon for oss å prøve å oppfylle ønsket hennes, men først og fremst vil vi gi henne en VM-medalje. Jeg sa til henne at det blir vår brannfakkel, at vi skal gjøre alt for å oppnå det.

Lagkaptein Maren Mjelde vil også spille for sin langtidsskadde landslagsvenninne, som allerede er hjemme i Norge og var på IHS (Idrettens helsesenter) mens troppen trente i Bezannes utenfor Reims.

– Vi gikk et døgn og ventet på beskjeden (om skadens omfang), og da vi fikk den føltes det helt forferdelig. Det er vondt å se at en så god lagvenninne har det tøft, og det påvirker selvfølgelig hele gruppa, men vi vet at hun er i de beste hender, sier Mjelde.

– Det er fint at hun allerede er hjemme så prosessen kommer i gang fort med operasjon og opptrening. Så vet vi at hun helst skulle vært her, og det føler vi på en måte at hun er. Vi skal spille for Emilie nå og gi litt ekstra for henne.

Mange tårer

Spillerne forteller om en følelsesladd avskjed fredag.

– Emilies skade går inn på alle, og det var mange tårer. Vi er personlig lei oss for å miste henne i gruppa, og det er ikke minst utrolig trist for henne som har jobbet knallhardt og var klar for å bidra og gjorde det på en fantastisk måte, sier Ingrid Hjelmseth til NTB.

– Vi vet at hun heier på oss der hjemme, og vi kommer til å ha henne med oss hele veien selv om hun ikke fysisk er til stede.

– Det er aldri kjekt å få en slik nyhet, men vi hadde en fin avskjed. Nå kan vi ikke gjøre annet enn å sende Emilie masse tanker om god bedring, og så vet vi at hun kommer sterkt tilbake igjen. Fortsatt er vi 22 spillere som er friske og raske, sier Maria Thorisdottir.

Landslagssjef Martin Sjögren er imponert over måten spillerne håndterte skadebeskjeden.

Sterkere

– Det er en sterk og fin gruppe. Alle er veldig lei seg på Emilies vegne, men jeg tror dette er motgang som vil gjøre gruppen enda sterkere. Det viste vi med den støtten de andre ga henne, sier han.

En som vet hva en alvorlig skade kan gjøre med troppen i et mesterskap er Heidi Støre, som er prosjektleder i VM-støtteapparatet. Den tidligere storspilleren så en lagvenninne ødelegge korsbåndet i VM i 1995. Året etter skjedde det samme henne i åpningskampen i OL.

– Det er tungt å svelge for den som rammes, når man har jobbet så lenge for det. Det er en tøff psykisk utfordring. Det er tungt også for gruppa her, men samtidig tror jeg de nå er enige om at de har med seg Emilie videre både i tankene og det de gjør på banen, sier hun til NTB.

Støre hjalp Norge til VM-gull etter Kristin Sandbergs korsbåndskade i 1995 og så de andre knipe OL-bronse etter sin egen skade året etter. Hun sier hun har tro og stort håp om at gruppa er klar for å prestere.

– Emilie ga klar beskjed om at hun ville ha OL å sikte mot, og da kom det noen smil, skal jeg love deg. Det tror jeg de er helt innstilt på, sier hun.

