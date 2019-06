Norge med 99,8 prosents sjanse for å nå VM-åttedelsfinalen

NTB Sport

Norge måtte tåle 1-2-tap mot vertsnasjonen Frankrike i annen VM-kamp, men har særs liten grunn til å frykte exit etter den siste gruppespillkampen mot Sør-Korea.

Norsk Regnesentral (NR) beregner sannsynlighet for alle lag utfall i VM, og den er kommet fram til at Norge har 99,8 prosents sjanse for å ta seg videre til cupspillet.

Resultatet er instituttet kommet fram til ved å simulere de resterende VM-kampene på en datamaskin 100.000 ganger. Ut fra disse kunstig spilte kampene, beregnes lagenes sjanser til å vinne VM, til å vinne sin gruppe og til å nå finalen, for å nevne noe.

Frankrike favoritt

NR er kommet fram til at Frankrike er VM-favoritt med 21,7 prosents sannsynlighet for å hente hjem VM-gullet. USA er nestfavoritt (19,7), mens Tyskland har tredje størst sannsynlighet (18,8) for å gå helt til topps.

I samme beregning får Norge 5,5 prosents sjanse - sjette best - til å vinne VM. Sannsynligheten for å nå semifinalen er 33,3 prosent, mens de norske kvinnene har 12,2 prosents sjanse til å spille seg til finalen, ifølge regnesentralen.

Status i Norges gruppe foran siste kampdag er at Frankrike topper med 6 poeng. Norge og Nigeria har tre poeng, mens Sør-Korea står uten poeng.

De to beste lagene i hver av de seks VM-gruppene går videre til cupspillet. Det gjør også de fire beste treerne. Norge er dessuten klar favoritt foran mandagens oppgjør mot Sør-Korea.

