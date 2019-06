Heidi Løke tar to år i Vipers

NTB Sport

Overgangen har vært en dårlig skjult hemmelighet den siste uken. Løke til Vipers ble en realitet da det ble kjent at Larvik ble degradert til 1.-divisjon.

Løkes plan var at hun skulle forlate Storhamar til fordel for Larvik foran den kommende sesongen. Slik ble det ikke.

– Jeg har ambisjoner om å holde meg i toppen i noen år til, og da var det naturlig å velge Vipers. De er Norges beste lag, og jeg har også merket at jeg har savnet Champions League i de siste årene, sa Løke under mandagens pressekonferanse.

Løke la heller ikke skjul på at hun hadde fått beskjed om at 1.-divisjonsspill ikke var forenlig med fortsatt spill for landslaget.

Det gjorde at strekspilleren måtte tenke annerledes. Hun ønsker å spille VM for Norge senere i 2019, og neste år er det store målet OL i Tokyo.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var ikke sen på avtrekkeren da det ble kjent at Løke ikke skulle til Larvik likevel.

– Jeg har vært som gjedda i sivet etter at det ble kjent. Med Heidi får vi tre linjespillere, og det trenger vi i Champions League, sa Gjekstad.

