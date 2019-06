Løke hadde ikke noe valg da hun vraket Larvik

NTB Sport

Det er ventet at hun spiller for Vipers Kristiansand kommende sesong.

– Jeg hadde sett fram til å spille for Larvik Håndballklubb igjen og være med på å gjenreise klubben. Når det nå viser seg at spill i førstedivisjon ikke er forenelig med landslagsspill, er det riktig og nødvendig for meg å spille for en annen klubb, sier Heidi Løke i en pressemelding.

– Jeg har fortsatt ambisjoner for håndballkarrieren min, hvor to viktige mål for meg er å spille VM og OL i Japan i 2019 og 2020, avslutter Løke.

