Karoline Grøvdal knust på hjemmebane

Norah Jeruto fra Kenya tikket inn årsbeste i verden med tiden 9.03,71. Hun sprintet forbi landskvinnen Beatrice Chepkoech. Kenya tapetserte pallen med Hyvin Kiyeng på 3.-plass.

Grøvdal hadde aldri noen sjanse til å hamle opp med verdenseliten. 28-åringen har slitt med skader i to måneder og var spent i forkant av Diamond League-stevnet i Oslo. Der ble det for tøft, og tiden 9.28,99 var langt bak egen bestenotering på 9.13,35.

Hun var likevel ved godt mot etter løpet.

– Det er brutalt når du har vært skadd lenge og så er det her det første løpet. Jeg hadde ikke så høye forventninger i dag. Kroppen må «tunes» litt inn. Det var litt dødt rett og slett. Jeg er mest glad for at jeg er skadefri og ikke har vondt. Jeg er i gang igjen i hvert fall, sa hun.

