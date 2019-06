VAR-straffe senket Norge da Frankrike vant 2-1 i VM

NTB Sport

Torrent ble liggende nede med smerter etter hendelsen i det 70. minutt av en kamp hvor det sto 1-1. Mens hun fikk behandling, fikk dommer Bibiana Steinhaus beskjed på øret om å sjekke hendelsen ved videoskjermen, og til publikums glede og de norskes fortvilelse dømte hun straffe.

Maren Mjelde ledet an i forgjeves norske protester. Eugénie Le Sommer, til daglig Ada Hegerbergs spissmakker i Lyon, skjøt straffesparket i hjørnet.

Martin Sjögren gjorde offensive bytter i jakten på 2-2, men det ble bare nesten for Norge onsdag kveld.

Kampen i Nice var målløs i en omgang, men Frankrike tok ledelsen sekunder ut i 2. omgang ved «sjusoveren» Valérie Gauvin. Et uforståelig selvmål av Wendie Renard åtte minutter senere ga Norge utligningen som en stund så ut til å skulle gi et verdifullt VM-poeng.

Det var heltemodig norsk innsats mot 11 hjemmefavoritter og nesten 35.000 hjemmetilhengere. Norge ble perioder satt under hardt press, men lot seg ikke blåse over ende og fikk også til eget spill som ga sjanser.

Stor sjanse

Ulykkesfuglen Ingrid Syrstad Engen hadde den største i første omgang da hun i det 14. minutt stusset Guro Reitens hjørnespark ved nærmeste stolpe. Venstreback Amel Majri sto heldig plassert rett foran streken og nikket ballen ut.

Som i første kamp fikk Kristine Minde en stri kveld på venstreback. Igjen måtte hun ofte klare seg selv mot en meget rask og god motspiller. Kadidiatou Diani kom seg flere ganger forbi, men inne i feltet ryddet Maria Thorisdottir og Maren Mjelde opp i stor stil.

De norske sto imot da Frankrike i perioder presset voldsomt, og duellstyrken gjorde at det ikke ble virkelig store sjanser til hjemmelaget.

I åpningssekundene av 2. omgang angrep «Les Bleus» på motsatt side etter et balltap av Karina Sævik. Majri kom til innlegg, og inne foran mål var Gauvin et skritt foran Thorisdottir. Montpellier-spilleren ble satt ut av laget til åpningskampen på grunn av forsentkomming i oppkjøringen. Onsdag var hun tatt til nåde, og ute i rett tid da sjansen bød seg.

Merkelig selvmål

I det 54. minutt fikk Norge utligningen etter at Reiten spilte Isabell Herlovsen fram i feltet. Hun kunne skutt, men slo et innlegg som ingen norske var i nærheten av å nå. Renard var ganske alene foran mål, men i stedet for å klarere bredsidet hun ballen inn ved stolpen før hun fortvilet tok seg til hodet.

Sjögrens lag bød Frankrike på sterk motstand, og det er liten tvil om at det var gruppas to beste lag som møttes på Stade de Nice. Det er stor mulighet for at Norge blir gruppetoer og kommer tilbake til Nice for å spille åttedelsfinale 22. juni.

Frankrike tok med seieren et langt steg mot gruppeseier. Den endelige rekkefølgen i gruppe A avgjøres mandag. Da spiller Norge mot Sør-Korea i Reims, mens Frankrike møter Nigeria i Rennes. Alt tyder på at Norge slår følge med «Les Bleues» videre.

Mens toeren spiller åttedelsfinale i Nice, skal vinneren til Le Havre. Overlever lagene to cuprunder hver, møtes de igjen i semifinalen.

(©NTB)