Solskjær får ikke hjelp til United-handler

Dermed ser det ut til at klubbdirektør Ed Woodward skal fortsette å styre også den delen av klubben. Han har fått mye kritikk over lang tid for ikke å inneha nok kompetanse på området.

Manager Ole Gunnar Solskjær og assistenten Mike Phelan tar aktivt del i sommerens handler. Med er også sjefspeiderne Jim Lawlor og Mick Court, skriver Daily Mail blant annet.

United har en stor jobb å gjøre i tiden som kommer. Det gjelder både med tanke på å kvitte seg med spillere, holde på allerede eksisterende og kjøpe inn nye.

Solskjær fikk managerjobben rett før jul. Han ble ansatt på permanent basis noen måneder senere. Laget hans raknet mot slutten av sesongen og tapte en rekke kamper.

Det ble ikke mer enn europaligaspill på United kommende sesong.

