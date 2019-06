Heidi Løke takker nei til Storhamar, går trolig til Vipers

NTB Sport

Storhamar-trener Arne Senstad bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at Løke har takket nei til kontraktsforslaget til klubben.

– Jeg hadde håpet at vi skulle få det til, men samtidig må man bare akseptere at hun velger annerledes, sier Senstad.

Avisen skriver også at den erfarer at Løke fortsetter karrieren i Vipers, men dette er ikke bekreftet. Vipers kom til Champions League-sluttspillet i år og ble nummer tre.

Går Løke til Kristiansand-klubben, betyr det at hun vraker Larvik, som var Løkes førstevalg. Men etter at vestfoldingene ble flyttet ned en divisjon på grunn av økonomiske problemer, ble dette uaktuelt.

Løkes landslagsplass hadde vært meget usikker om hun hadde valgt Larvik. Landslagssjef Thorir Hergeirsson har vært klar på at Løke må spille på minst norske eliteserienivå for å kunne holde på sitt nivå og være en reell kandidat for Norge.

Norge spiller VM i desember og høyst trolig OL neste sommer.

Med Kari Brattset og Vilde Ingstad som utfordrere på 7-metersplassen, har Løke hard konkurranse på landslaget.

