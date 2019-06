Hareide ferdig i Danmark sommeren 2020 – interessert i Norge-jobb

NTB Sport

– Det kom som en overraskelse for oss spillere. Vi har jo akkurat sagt farvel og god sommerferie til hverandre med god stemning etter seieren over Georgia. Nå skal vi jobbe hardt for Åge framover, sier landslagskaptein Simon Kjær til Ekstra Bladet.

Avisen B.T slapp nyheten formiddagen onsdag, og på pressekonferansen senere samme dag ble dette bekreftet av Det danske fotballforbundet (DBU). Det ble opplyst at Hareide og assisttrener Jon Dahl Tomasson er informert om avgjørelsen og at de ikke var enige i timingen.

– Det er timingen jeg reagerer på, ingen ting annet. Dette er fotballens mekanismer. Jeg kjenner dem veldig godt, sier Åge Hareide til VG.

Norge-aktuell?

I samme intervju sier Hareide at det ikke er uaktuelt å overta Norges fotballherrer når Lars Lagerbäck høyst sannsynlig gir seg neste sommer.

Hareide var norsk landslagssjef fra 2003 til 2008. Han sier at «alt er aktuelt» etter 2020-EM.

– Ja, svarer han på spørsmål om det også gjelder Norge-jobben.

I fjor ledet Hareide Danmark videre fra gruppespillet i fotball-VM. Laget røk ut i åttedelsfinalen etter tap i straffesparkkonkurranse mot Kroatia, som senere tok VM-sølv.

EM neste år kan bli Hareides farvel i jobben om han ikke blir bedt om å slutte før den tid.

Sterk rekke

Hareide har ledet Danmark i 36 kamper. 17 er endt med seier, 16 med uavgjort og tre med tap. Nederlagene kom tidlig i karrieren, og Danmark er ubeseiret i de siste 28 kampene.

Hjulmand ga seg som trener i Nordsjælland i mars. Det var hans andre opphold i klubben. Han har fått en kontrakt som varer fra 2020 og fram til 2024. Han får med seg Morten Wieghorst som makker.

Hjulmand var nevnt som en mulig erstatter i Rosenborg etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken sist sommer.

– Først og fremst er jeg stolt og beæret over å bli landslagstrener. Jeg hadde ikke regnet med å få muligheten nå, sa Hjulmand på pressekonferansen.

Enkelt

Hjulmand bekreftet på pressekonferansen at han har fått spennende tilbud fra både inn- og utland, men at valget var enkelt da DBU kom på banen.

– Dette betyr mer enn alt annet. Det kom foran både penger og Europa. Landslaget er mitt hjerteblod, sa Hjulmand.

Hjulmand skrøt av jobben Åge Hareide har lagt ned for Danmarks beste fotballmenn.

– Åge Hareide har skapt en fantastisk lagånd og et godt samhold. Det blir spennende å arbeide med dette etter at EM-sluttspillet neste år er over.

