Froome krasjet under oppvarming, går glipp Tour de France

Det var Sky News som først meldte om den omfattende skaden. Froome deltok i Critérium du Dauphiné-rittet og skulle etter planen syklet fjerde etappe onsdag.

– Team Ineos kan bekrefte at Chris Froome krasjet under løyperekognosering av etappe fire. Han er på vei til et lokalt sykehus og vil ikke starte dagens etappe, opplyste laget hans via Twitter onsdag ettermiddag.

Froome traff en vegg i høy fart, og lagsjef Dave Brailsford omtaler det som et «veldig alvorlig krasj».

– Han er alvorlig skadd. Det er klart at han ikke kan delta i Tour de France. Han har problemer med å snakke, sier Brailsford.

TV 2 skriver at ulykken skjedde da Froome tok hånden av styret for å snyte seg. Han skal ha hatt en hastighet på 60 kilometer i timen da han mistet kontrollen over sykkelen.

Tour de France starter 6. juli. Froome er blitt sammenlagtvinner i Tour de France fire ganger (2013, 2015, 2016 og 2016. Sist år ble det tredjeplass, da lagkameraten Geraint Thomas tok sammenlagttittelen.

Froome har også blitt sammenlagtvinner i Critérium du Dauphiné tre ganger. Det blir han ikke i år.

