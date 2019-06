Tittelforsvarer USA innledet VM med rekordseier

NTB Sport

Allerede i første VM-kamp viste amerikanerne hva som bor i dem. Særlig i annen omgang - aller mest det siste kvarteret - fikk Thailand en oppvisning i effektiv fotball.

Alex Morgan, som skulle bli kampens store spiller, åpnet målfesten etter elleve minutter. Deretter scoret Rose Lavelle og Lindsey Horan og sørget for en behagelig 3-0-ledelse til pause.

Over i annen omgang måtte Thailand-keeper Sukanya Charoenying plukke fire baller ut av nettet i løpet av seks minutter. Samantha Mewis (2), Morgan og Lavelle noterte seg for målene.

Som om ikke det var nok: USA scoret seks ganger fra og med det 74. minuttet. Morgan sto for to av dem, i tillegg til to målgivende pasninger, mens også Megan Rapinoe, Mallory Pugh og Carli Lloyd skrev seg inn i målprotokollen.

På en dag der både europamester Nederland og Sverige måtte kjempe lenge for å innkassere seirer, holdt amerikanerne altså lekestue med Thailand.

Det er liten tvil om at verdensmesteren fra 2015 mener alvor også i år.

