Jönsson tilbake i Stabæk

NTB Sport

59-åringen, som ledet Stabæk mellom 2005 og 2010, er tilbake på gamle trakter etter at Henning Berg torsdag forlot bærumsklubben til fordel for Omonia Nikosia på Kypros.

Jönsson ledet sin første Stabæk-trening tirsdag. Han har skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen.

– Dette kjennes veldig bra ut. Dette har gått kjapt. Det åpnet seg en mulig for Henning (Berg) i Kypros, og da ble dette en løsning. Jeg har ikke vært disponibel veldig lenge etter to år i Japan, og i utgangspunktet hadde jeg tenkt meg en liten ferie, men slik ble det ikke. Stabæk betyr noe helt spesielt for meg, sier Jönsson til Stabak.no.

Under Jönssons lederskap gikk Stabæk fra 1. divisjon i 2005 til seriegull i eliteserien i 2008.

Etter at svensken forlot blåtrøyene for å søke nye utfordringer har det gått nedover for Stabæk. Laget spilte 1. divisjon i 2013 og har siden vært på nedre halvdel i eliteserien med unntak av bronsesesongen i 2015.

Jönsson har siden trent Rosenborg, Aalesund og Halmstad, samt japanske Sanfrecce Hiroshima og Shimizu S-Pulse.

Jan Jönsson leder Stabæk i første kamp kommende mandag i bunnoppgjøret mot Tromsø.

Bare målforskjellen skiller Stabæk og sisteplasserte Tromsø på tabellen i Eliteserien.

(©NTB)