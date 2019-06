Herlovsen jager mål mot gamle klubbvenninner

NTB Sport

– Jeg har null kontakt med dem jeg spilte med i Lyon, for det er mange år siden, men det blir gøy å møte dem igjen og spille mot dem, sier hun til NTB.

Stopperkjempen Wendie Renard og keeper Sarah Bouhaddi var Lyon-spillere allerede da Herlovsen spilte for klubben i 2009 og 2010. Skal Herlovsen score onsdag, må hun overliste begge to.

Den norske spissen spilte mesterligafinale for Lyon som 21-åring i 2010 (tap på straffesparkkonkurranse), men forlot klubben halvveis i den neste sesongen, som ga Lyon den første av klubbens seks mesterligatitler.

– Det første halve året gikk det greit. Da fikk jeg spilletid, og treneren snakket engelsk. Så fikk vi ny trener som ikke snakket mye engelsk, og han sa vel egentlig til meg at han ønsket meg bort fra klubben. Da ønsket jeg ikke å være der, forteller hun til NTB.

Angrer ikke

– I så ung alder ønsket jeg å få mest mulig spilletid så jeg kunne utvikle meg videre. Jeg angrer ikke på at jeg dro dit, for jeg lærte veldig mye av det, men når man er ung og har hele fotballkarrieren foran seg så var det et naturlig valg å reise.

Hun fortsatte karrieren i LSK Kvinner, der hun feiret mange triumfer. Et år i kinesisk fotball er eneste utenlandsopphold siden. Nå er hun i VM som Kolbotn-spiller.

Renard og Bouhaddi har seks mesterligatriumfer med Lyon. Det har også Eugénie Le Sommer, som kom til Lyon da Herlovsen var på vei bort. Frankrikes lag i VM på hjemmebane er bygget rundt de åtte Lyon-spillerne i troppen.

Vil gjerne tilbake

Begge semifinalene og finalen i årets VM spilles på Stade de Lyon. Har Hegerberg lyst til å ta Norge dit og vise Lyon hva laget gikk glipp av i 2010?

– Lyon er en kjempefin by, og jeg liker Frankrike godt. Vi har jo et mål om å ta medalje i mesterskapet, og om vi skal innfri det så må vi komme oss til Lyon. Så ja, det ville vært veldig stas det, sier hun.

