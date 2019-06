Haavi om livet som VM-reserve: – Vi får alle føle at vi er viktige

NTB Sport

Hun spilte fra start og ble matchvinner i sin aller første VM-sluttspillkamp i 2011, da hun nettopp hadde fylt 19 år. Siden er det blitt tre nye kamper fra start og tre korte innhopp, samt åttedelsfinalen i 2015 på benken.

Nå har hun 83 landskamper og 16 mål. Hvordan takler en så merittert spiller reserverollen?

– Jeg var litt forberedt på det, og så er vi flinke til å vise at vi er et team. Vi føler alle at vi er del av dette, også vi som ikke spiller like mye som vi hadde ønsket, sier hun til NTB.

– Alle vil jo helst spille mest mulig, men de som spiller viser at vi som ikke spiller så mye er viktige vi og, så det har gått veldig fint.

Blant annet tok Isabell Herlovsen med seg jubelklynga bort til reservebenken for å feire etter 3-0-målet mot Nigeria.

Humør

Mens førstevalgene restituerte søndag, gjennomførte de 12 andre en økt med masse intensitet, kvalitet og ikke minst humør. Det var ikke tegn til en surmulende reserve.

– Jeg føler det er viktig at vi klarer å ha kvalitet i de øktene. Vi som ikke spiller så mye må også få noen harde treninger, og vi må gjøre det med kvalitet. Det synes jeg vi har vært gode til. Så er det også mye godt humør og god stemning og energi i troppen, og det er veldig bra, sier Haavi etter reisen fra et kjølig Reims til et varmt og lummert Nice.

Hun er i sitt tredje VM-sluttspill. Da hun ble byttet inn på overtid mot Nigeria, holdt hun liv i rekka som sier at hun har fått spilletid i samtlige gruppekamper i 2011, 2015 og 2019. Hun håper den overlever Frankrike-kampen også.

– Jeg føler at jeg er med å kjempe om plass. Vi er 23 gode spillere, og alle føler at de kan bidra og gjør alt for å vise det, sier hun.

Cupdebut?

Hun holder seg klar til å bidra mer enn overtidsminuttene hun spilte mot Nigeria.

– Vi har planer om å være i VM lenge, og de samme 11 kommer ikke til å kunne spille alt. De vil trenge flere spillere jo lenger vi kommer, sier LSK-spilleren som feirer sin 27-årsdag dagen før den siste gruppekampen mot Sør-Korea.

Et klart mål må dermed være at hun skal spille flere VM-kamper som 27-åring enn som 26-åring. Lykkes det, vil hun iallfall få sin debut i VMs cupspill, og kanskje flere cupkamper i jakten på Norges hårete medaljemål.

