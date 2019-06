Fransk spørsmål: – Er pressesjefen Norges hemmelige våpen?

NTB Sport

Den franske midtstopperen er med sine 187 centimeter VMs høyeste spiller, og hun nikket inn to hjørnespark under åpningskampen mot Sør-Korea. Sjögren sa mandag til NTB at Norge øvde på å stoppe henne og Frankrikes andre gode hodespillere under den lukkede treningen i Cannes.

– Det gjelder blant annet å ha en plan så Renard ikke får gå opp upresset. Sør-Korea hadde ingen som forsøkte å forstyrre hennes løp, og da blir det veldig vanskelig, sa Sjögren da.

Mange av spørsmålene under den offisielle pressekonferansen på Stade de Nice tirsdag kveld handlet om Renard, og Sjögren og kaptein Maren Mjelde smilte av spørsmålet om 196 centimeter høye Skeie, som satt ved siden av dem, hadde vært med under øvingen for å agere den franske midtstopperen.

Strategi

– Vi vet at en av Frankrikes styrker er deres dødballer, og vi har øvet på å forsvare oss mot dem. Om vår pressesjef har vært med har jeg ingen kommentar til, men vi har en strategi for å mestre de franske dødballene, sa Sjögren.

– Vi skal prøve å unngå at det blir for mange dødballer, men mot et så godt lag kommer det til å bli noen, både hjørnespark og frispark. Vi er klar over styrkene hennes, men hun fikk det altfor lett mot Sør-Korea. Vi har ingen som matcher henne på høyde, men vi kan absolutt matche henne på styrke, sa Mjelde.

Hun har spilt mesterligakamper både mot Lyon og Paris Saint-Germain i vår og har møtt Renard både i klubb- og landskamper. Mot PSG ble hun matchvinner da Chelsea tok seg videre til semifinale.

Støy i vente

L'Equipe var blant de franske mediene som tirsdag meldte om at Skeie ble brukt under Norges dødsballtrening.

Det var et 30-tall norske, franske og andre mediefolk på tirsdagskveldens pressekonferanse, som ble avholdt rett før hele den norske troppen fikk seg en tur utpå gresset under sin «stadium familiarisation» på arenaen som da hadde tomme tribuner. Onsdag kveld vil alle de 35.100 setene være fylt og støyen fra motorveien ved siden av stadion ikke lenger hørbar.

I stedet kan de norske vente seg massivt tribunetrykk fra et entusiastisk hjemmepublikum.

