Fotball-VM: Alt tyder på at «Caro» er tilbake på topp mot Frankrike, Sævik starter

Inn i laget på høyre kant kommer da Karina Sævik, til sin femte landskamp. Ut går Lisa-Marie Utland tross godt spill og et flott mål mot Nigeria.

– Det blir en helt annen kamp enn den forrige, og derfor ser vi kanskje på en litt annerledes løsning, men vi beholder grunntanken i vårt spill. Det blir en tilpasning, som det blir mot alle motstandere, sa Sjögren til norsk presse etter treningen.

Han ville ikke bekrefte at laget blir det han viste fram på trening, men gikk likevel ganske langt i å antyde at det blir slik.

– Vi trente slik i dag, men vi har også løsningen fra første kamp. Caroline kan vi anvende i ganske mange posisjoner, offensivt er hun universal. Hun er viktig for oss, og det er viktig å få henne med i spillet. Det er ikke umulig at det ser ut som det gjorde i dag.

Han svarte bekreftende på NTBs spørsmål om det i kamper mot lag som vil ha ballen mye er lettere å få henne mye involvert når hun i utgangspunktet ligger høyt i banen.

– Ja, presis. Du har jo svaret selv.

Tiden inne

Karina Sævik ble brukt mye på høyre kant under VM-oppkjøringen hjemme i Norge, men inngikk ikke i planen for åpningskampen mot Nigeria. Nå er hennes tid kommet.

– Vi har ikke fått laget ennå, og jeg tar det ikke for gitt at jeg skal starte selv om jeg spilte der på trening. Men hvis jeg skal spille så er jeg klar til å bidra, sa Sævik til NTB.

Onsdag møter hun spillere som har flere Champions League-titler enn hun har landskamper, men den 23-årige rogalendingen skremmes ikke av det.

– Jeg har ikke så mange landskamper, men sånn er det alltid i starten. Maren (Mjelde) har hatt fire landskamper på et tidspunkt hun og. Jeg tenker ikke så mye på det, men det er klart at det er gode spillere vi møter. Det blir nok et nivå opp fra forrige kamp.

Vill stemning

Det er utsolgt på en arena med plass til drøyt 35.000 mennesker.

– Det blir selvfølgelig helt sykt. Jeg syntes det var bra med folk og liv på tribunen mot Nigeria, men nå blir det enda mer, og jeg gleder meg, sia Sævik.

– Jeg føler meg trygg på oppgavene og hvordan vi skal løse ting. Jeg kjenner de andre på laget stadig bedre, og vi er blitt stadig mer samspilte. Vi er også forberede på å møte et veldig godt lag. Vi må nok regne med å jobbe mye uten ball denne gangen.

Trolig norsk lag (4-4-2): Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde – Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen.

