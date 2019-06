Bodø/Glimt henter Sogndal-spiller

NTB Sport

Sveen har skrevet under en kontrakt som binder ham til Bodø/Glimt ut 2021, opplyser eliteserieklubben på sine nettsider.

– Sveen er en spiller som har hatt et veldig fint gjennombrudd i Eliteserien med Sogndal. Så brakk han foten og fikk en alvorlig skade som har holdt han ute et par år. Nå er han kommet tilbake til banen, og det er en spiller vi har fulgt med over tid, sier sportslig leder i Bodø/Glimt Aasmund Bjørkan.

Bjørkan mener Sveen er en allsidig spiller som kan bekle alle de seks fremste rollene i Glimt.

(©NTB)