Boasson Hagen fastlåst i Dauphiné-spurten – Sam Bennett vant

Den irske sykkelrytterens overlegne seier kom på tampen av en etappe der Natnael Berhane (Cofidis) og Quentin Pacher (Vital) hadde ligget i tomannsbrudd nesten hele veien.

Hovedfeltet kjørte inn tetduoen drøyt ti kilometer før mål, og dermed var det duket for massespurt. Boasson Hagen var blant rytterne som lå i fronten da spurten nærmet seg, men han fikk ingen god posisjon og ble fastlåst da det skulle kjempes om seieren.

Shane Archbold får mye av æren for Boras seier. Han gjorde et perfekt opptrekk for Bennett, som enkelt kunne tråkke til seier, omtrent to sykkellengder foran Jumbos Wout Van Aert.

Poengkamp

Astana-rytter Davide Ballerini tok tredjeplassen. Også Clément Venturini (AG2R) og Edward Theuns (Trek) kom i mål foran sjettemann Boasson Hagen.

Nordmannen vant første etappe i det franske rittet og er i høyeste grad med i kampen om poengtrøya sammenlagt. Van Aert topper med 42 poeng, mens Boasson Hagen har 39 og Aleksej Lutsenko (Astana) har 38.

Nest best av de norske rytterne på tirsdagens etappe fra Le Puy-en-Velay til Riom var Odd Christian Eiking. Han tråkket inn til 35.-plass på samme tid som vinneren.

Vegard Stake Laengen ble nummer 69 og Carl Fredrik Hagen nummer 93.

