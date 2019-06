Sjögren åpner for endret lag mot Frankrike

NTB Sport

– Det finnes en stor mulighet for at dere får se en litt annen type oppstilling onsdag, sa han til NTB etter mandagens lukkede trening.

Den var stengt for utenforstående på grunn av dødballøving, men de mange norske mediefolkene fikk heller ikke se hvem som ble brukt i rollene under formasjonsdelen.

Mot Nigeria brukte Norge to kanter som begge har sin styrke offensivt. Når Frankrike står på motsatt banehalvdel, er det naturlig at hjelp til den bakre fireren står høyere på prioriteringslista.

Sjögren har tidligere sagt at bruken av Caroline Graham Hansen vil være situasjonsbestemt. Under oppkjøringen hjemme ble hun brukt mest som spiss, i VMs åpningskamp havnet hun på kant. Kanskje er hun tilbake på topp onsdag.

Tydelige planer

Da ryker en av lørdagens spissduo ut. Mest sannsynlig blir det Lisa-Marie Utland, selv om hun scoret et flott mål og gjorde en god kamp. Inn på kant kan Karina Sævik eller Emilie Haavi komme.

– Motstanderne i gruppespillet har vi kjent siden desember, og vi har tydelige planer for hvordan vi skal gjennomføre de tre kampene, sier Sjögren, som med tanke på mulige motstandere i cuprundene har to spioner i aksjon.

– Even Pellerud og Alexander Straus reiser land og strand rundt og forsøker å se så mye fotball som mulig, opplyser landslagssjefen, som ikke er tilhenger av den gamle frasen «never change a winning team».

– Nei. Vi har ambisjon om at dette mesterskapet skal bli langt, og da behøver vi å kunne både anvende flere spillere og framstå på ulike måter, sier han.

Del av festen

Caroline Graham Hansen har tidligere sagt at hun trives best som spiss, men hun har også gjort det klart at hun bidrar der det er bruk for henne. Hun herjet i kantrollen lørdag. Et poeng er at hun som spiss lettere blir mye involvert i kamper der motstanderen har ballen mye og Norge må kontre.

– Å møte VM-verten blir utrolig kult for oss, og vi gleder oss til å være en del av festen det kommer til å bli onsdag. Så håper vi at vi også kan få med oss et godt resultat, sier hun til NTB.

Norge har fått ros i franske medier etter sin åpningskamp.

– Det er veldig hyggelig, men vi vet at det blir en helt annen match mot Frankrike. Det som gjør oss så gode som lag, er fantastisk samhold. Vi jobber for hverandre. Vi vet at hvis vi skal ha sjanse til å få med oss poeng, og aller helst tre, så må vi jobbe buksene av oss og ta vare på de sjansene vi får, sier «Caro».

– Det er Frankrike som har alt presset. Vi går ut for å kose oss. Det er en bra inngang for oss å være underdog.

(©NTB)