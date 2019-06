Ruud opp fire plasser på verdensranking, nærmer seg topp 50

NTB Sport

Gode resultater fra Ruud i Roland-Garros, der han tapte i strake sett i tredje runde for Roger Federer, samt semifinale i Challenger-turneringen i Tsjekkia, gjør at Casper Ruud går fra 63.-plass til 59.-plass på den rykende ferske verdensrankingen. Det er personlig bestenotering. Ruud har nå 858 poeng.

Neste turnering for Ruud nå er Wimbledon i juli. Gjør han en god figur der, kan Ruud fort nærme seg topp 50. Da vil han også nærme seg pappa Christian sin bestenotering. Han var på sitt beste nummer 39 i verden, i oktober 1995 og mars 1997.

På toppen troner Novak Djokovic alene, til tross for at han røk ut i semifinalen i Roland-Garros. Serberen vant Australian Open i januar og Madrid Open i mai. Den ferske Roland-Garros-vinneren Rafael Nadal er nummer to, mens tapende semifinalist Roger Federer ligger på 3.-plass. Dominic Thiem, som tapte etter fire sett i finalen for Nadal, er nummer fire.

