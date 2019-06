McIlroy feiret med basketdrakt fra canadisk lag da han vant Canadian Open

NTB Sport

McIlroy endte på ni slag under og vant Canadian Open overlegent. Han var sju slag foran andremann Shane Lowry fra Irland.

– Det var rått! Det er en kjempeturnering og jeg er så stolt av meg selv. Jeg tar med meg masse herfra og gleder meg veldig til neste uke, uttalte McIlroy.

Seieren var McIlroys 16 PGA Tour-seier og hans andre seier i 2019 etter at han vant The Players Championship i mars. Nå håper nordiren, som er ranket som nummer fire i verden, å ta med seg den gode formen inn mot U.S. Open, som starter 13. juni. Der samles den absolutte golfeliten for å kjempe om det prestisjefulle trofeet. Vinner McIlroy U.S. Open, har han vunnet fem majorturneringer.

Etter at seieren var i boks valgte McIlroy å dra på seg en Toronto Raptors-trøye med spilleren Kyle Lowry – med samme navn som andremann Shane Lowry – bakpå trøya. Raptors kan vinne NBA-tittelen om laget slår Golden State Warriors i nattens kamp i Toronto. De leder 3–1 i kamper i best-av-sju-serien.

