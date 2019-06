King-erstatter og gifteklare Maars Johnsen reddet Norge mot Færøyene

NTB Sport

Johnsen spilte fra start fordi Joshua King ikke liker kunstgress og var mørbanket etter Romania-kampen (2-2) fredag. Like etter pause brukte 1.95-mannen høyden og headet inn 1-0 på pasning fra Ole Selnæs, og det var noe et rustent Norge trengte.

Noen minutter før slutt utnyttet så Johnsen en keepertabbe og ordnet 2-0. Innlegget i forkant sto Omar Elabdellaoui for.

Johnsen har vært poengplukker i tre av fire kamper for Norge i år. Han skaffet straffesparket King scoret på i 1-2-tapet borte mot Spania. Noen dager senere ordnet Johnsen 1-0-målet i 3-3-kampen hjemme mot Sverige. Han scoret også borte mot Slovenia (1-1) i november i fjor.

Takknemlig

– Jeg er glad at jeg bare er i førsteelleveren, jeg. Omar, Haitam og Ole skal ha for at de foret meg med pasninger, og det var bra at jeg scoret på min første sjanse. To mål på hodet er bra det, sa Maars Johnsen til TV 2.

Etterpå kunne Bjørn Maars Johnsen fortelle at han skulle gifte seg om én uke. Ferieplanene var dermed klare.

– Færøyene kunne fort ha scoret en to-tre mål de også, men det var bra med tre poeng. Det blir viktig med tre poeng mot Malta i den neste også, sa Maars Johnsen.

Resultatet mandag kom mot et lag helt nede på 102.-plassen på FIFA-rankingen. Etter 75 minutter så hele stadion ballen inne til 1-1, men Færøyene traff innsiden av stolpen. Returen skar heldigvis for Norge unna støvlene til en hjemmespiller.

Skapte problemer

Lars Lagerbäck var fornøyd med resultatet, men ikke med alt annet.

– De nøytraliserte oss bra og skapte problemer for oss. De spilte et nesten perfekt soneforsvar, og da må du spille smart for å ta deg igjennom. Vi ble litt stresset, spesielt i forsvarsarbeidet, sa Lagerbäck til TV 2.

Lagerbäck mente det gikk for langsomt framover.

– Vi var langt fra 100 prosent i vår måte å spille på, konstaterte Lagerbäck.

- Men vi holdt nullen, scoret to mål og tok tre poeng. Det var det viktigste sa Lars Lagerbäck.

Tøft

Tross seieren foran 3083 tilskuere i Tórshavn skal det svært mye slå til om dette norske laget kommer inn på topp-to i gruppen og avanserer til EM.

Mandag var det 6929 dager siden et norsk A-landslag sist spilte i et internasjonalt mesterskap. Det var 0-0-kampen mot Slovenia i 2000-EM.

Norge har en ekstra EM-sjanse gjennom UEFAs nasjonsliga. I sluttspillet på Norges nivå går vinneren til europamesterskapet neste år. For Norges del ser det ut som semifinalen går mot Serbia, og det er tøff motstand om serberne får samlet sine beste folk og drar i samme retning.

Heldig

Det var en svært tam førsteomgang av Norge, og den var full av svake pasninger og avslutninger. Færøyene hadde de beste mulighetene den første halvtimen. To-tre ganger kom vertene til meget bra sjanser etter innlegg fra Norges venstreside.

Avslutningene var ikke gode nok. Det kan vikarkeeper André Hansen være glad for.

Johnsen var nærmest mål for Norge med en god heading etter et innlegg fra Martin Ødegaard. Keeper Teitur Gestsson kom seg raskt ned og fikk videresendt ballen ut til corner.

Overtok

Etter pause var Norge det beste laget uten å vasse i sjanser eller imponere særlig. Færøyene ble ingen «walkover» og hadde muligheter også i 2.-omgangen.

Spania slo Sverige 3-0 mens Romania vant 4-0 over Malta i de to andre kampene mandag.

Dette er det gjenstående norske programmet i kvalifiseringen:

5. september: Malta (h)

8. september: Sverige (b)

12. oktober: Spania (h)

15. oktober: Romania (b)

15. november: Færøyene (h)

18. november: Malta (b)

(©NTB)