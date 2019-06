Emily Stang Sando klar for østeuropeisk storklubb

NTB Sport

Det opplyser København på sitt nettsted mandag kveld.

– Jeg er meget takknemlig for at klubben gir meg lov til å reise. Det er flott at København setter meg og mitt ønske foran dem. Det er stort. Jeg har hatt et veldig bra år i København, sier Sando.

Keeperen meldte overgang fra Odense sommeren 2018. Nå går ferden videre til det montenegrinske storlaget som vant mesterligaen i 2012 og 2015.

– Da denne henvendelsen fra vår Champions League-motstander fra Buducnost kom, ville vi ikke stå i veien for et klubbskifte. Hun skal også kommende sesong spille Champions League og kan få et håndballeventyr i Øst-Europa, sier København-direktør Janni Møller Thomsen.

Sando fikk 46 kamper for den danske hovedstadsklubben og har tidligere spilt for Larvik, Flint, Esbjerg og Odense. Hun tok EM-gull med Norge i 2014.

