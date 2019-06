Viktig kvarter for spillesugen Thorsnes

NTB Sport

– Det var veldig godt å få spille spiss, ikke minst, og godt å være den første som kom inn. Det viser at han (Martin Sjögren) har tro på meg, at jeg har noe å bidra med, sa hun til NTB.

Thorsnes rakk så vidt å komme i form etter langvarig skade i tide til å komme med i VM-troppen, men vet at hun i utgangspunktet ikke er tiltenkt startplass. På trening brukes hun også en del som stopper, men det er spiss hun helst vil spille.

– Jeg følte at jeg gjorde det greit. Jeg kunne kanskje skutt i stedet for å sentre til keeper, la hun selvironisk til om den dårlige avslutningen da hun hadde sjanse til å gjøre 4-0.

– Ellers føler jeg at farten er tilbake, og jeg har en god motor. Jeg er klar til å bidra med det som trengs.

Søndag var hun på treningsfeltet i Reims sammen med de 11 andre som ikke spilte fra start mot Nigeria. Startelleveren hadde restitusjonstrening. Under ledelse av Sjögren var det en økt med høy intensitet, god kvalitet og ikke minst masse humør i regnværet.

– Det var viktig for oss å få en god start. Det betyr ikke at vi kan slappe av, men det gir trygghet å se at vi kan hevde oss blant verdens beste lag. Vi er i god form og spiller til tider veldig bra fotball, og så setter spissene sjansene. Det er viktig, sa Thorsnes.

Hun er mer enn klar til å bidra også i onsdagens kamp mot Frankrike i Nice, dit laget reiste søndag kveld.

– Det blir sikkert mye folk og god stemning på den kampen, men vi skal gjøre alt for å gjøre det vanskelig for Frankrike.

